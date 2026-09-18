Жители Подмосковья подали 23 000 заявок на экстренную социальную помощь онлайн

18 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-службе Мингосуправления МО

Электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались свыше 23 000 раз. Такую статистику привели в пресс-службе Мингосуправления региона.