Жители Подмосковья подали 23 000 заявок на экстренную социальную помощь онлайн
Электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались свыше 23 000 раз. Такую статистику привели в пресс-службе Мингосуправления региона.
В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья и так далее. Помощь предоставят, если доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимум. Получить экстренную социальную помощь можно раз в год.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.
В рамках услуги работает умный сервис, который предварительно сделает расчет с учётом числа членов семьи, их доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявки, размера прожиточного минимума в регионе.
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