На восьми региональных дорогах Подмосковья починили ограждения
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на восьми региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы были проведены как в черте городов, так и на территории малых населённых пунктов.
Кроме того, ограждения починили на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Болтино, на улице Первомайская в посёлке Мисайлово Ленинского городского округа, на 60-м километре Старого Симферопольского шоссе в округе Чехов и на Егорьевском шоссе в посёлке Малаховка округа Люберцы.«В городской черте ограждения восстановили на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Королёва в Жуковском и на Олимпийском проспекте в Мытищах», — говорится в сообщении.