На восьми региональных дорогах Подмосковья починили ограждения

29 июля 2025, 14:16

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на восьми региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы были проведены как в черте городов, так и на территории малых населённых пунктов.



