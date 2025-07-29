В подмосковном Детском центре спасли малыша, проглотившего крысиный яд

29 июля 2025, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребёнка, съевшего крысиный яд. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





ЧП произошло на даче. Со слов матери, она оставила сына в соседней комнате. В это время он залез под стол, где находилась обработанная крысиным ядом крупа, и подобрал её с пола. Мать точно не знала, проглотил ребёнок крупу или выплюнул, поэтому сразу вызвала скорую помощь.

Ребёнка доставили в ближайшую больницу, откуда бортом санитарной авиации перевели в ДКЦ.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Мальчик поступил в реанимацию в тяжёлом состоянии. Врачи немедленно провели ему массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма. Помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления, так как мать оперативно обратилась к врачам. В итоге удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда», – рассказала главврач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.