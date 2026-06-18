Мособлдума изменила штрафы за неправильную парковку во дворах и на газонах
Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект о повышении штрафов за нарушение правил парковки во дворах и у контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Эти меры нацелены на усиление ответственности и повышение профилактики потенциальных нарушений.
«Предлагаемые изменения также станут эффективным сдерживающим фактором для совершения повторных правонарушений», – отметила замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Елена Соловьёва.Закон устанавливает единую административную ответственность за размещение транспорта на газонах, в цветниках и на других участках с зелёными насаждениями.
В случае парковки у контейнеров ответственность наступает, только если автомобиль припаркован прямо перед местом сбора мусора и мешает проезду мусоровоза. Парковка на местах с разметкой нарушением не считается.
Штрафы за парковку на газонах, цветниках и участках с зелёными насаждениями теперь составляют для граждан от 3 000 до 5 000 рублей;
для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
Что касается грузового транспорта, то увеличиваются штрафы для юрлиц и должностных лиц за стоянку грузовиков во дворах и на внутриквартальных территориях. Исключение составляют погрузка-разгрузка.
Размещение грузовиков во дворах влечёт штраф для граждан от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
Как отметили в Мособлдуме, закон вступит в силу 1 сентября этого года.