Мособлдума изменила штрафы за неправильную парковку во дворах и на газонах

18 июня 2026, 20:52

оригинал Е. Соловьёва (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект о повышении штрафов за нарушение правил парковки во дворах и у контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Эти меры нацелены на усиление ответственности и повышение профилактики потенциальных нарушений.

«Предлагаемые изменения также станут эффективным сдерживающим фактором для совершения повторных правонарушений», – отметила замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Елена Соловьёва.