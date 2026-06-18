В Подмосковье на социальную сферу в 2025 году направили 737 миллиардов рублей

18 июня 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Расходы подмосковного бюджета в 2025 году сохранили социальную направленность. Об этом заявила первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, выступая на публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета за 2025 год.





На здравоохранение, образование, социальную политику, культуру, спорт, строительство и капремонт социальных объектов было направлено 737 миллиардов рублей. Это на 62 миллиарда или на 9% больше, чем годом ранее.



Самый значимый объём финансирования – 251 млрд рублей – направили на обеспечение деятельности почти 1500 государственных и муниципальных учреждений. По сравнению с 2024 годом расходы по этому направлению увеличились на 25 миллиардов рублей.

«На строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры в 2025 году ушло 128 млрд рублей. Финансирование обеспечило проведение работ на 452 объектах. По сравнению с предыдущим годом объём расходов снизился на 11 млрд рублей», – отметила Кадырова.