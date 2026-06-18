В Подмосковье на социальную сферу в 2025 году направили 737 миллиардов рублей
Расходы подмосковного бюджета в 2025 году сохранили социальную направленность. Об этом заявила первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, выступая на публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении бюджета за 2025 год.
На здравоохранение, образование, социальную политику, культуру, спорт, строительство и капремонт социальных объектов было направлено 737 миллиардов рублей. Это на 62 миллиарда или на 9% больше, чем годом ранее.
Самый значимый объём финансирования – 251 млрд рублей – направили на обеспечение деятельности почти 1500 государственных и муниципальных учреждений. По сравнению с 2024 годом расходы по этому направлению увеличились на 25 миллиардов рублей.
«На строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры в 2025 году ушло 128 млрд рублей. Финансирование обеспечило проведение работ на 452 объектах. По сравнению с предыдущим годом объём расходов снизился на 11 млрд рублей», – отметила Кадырова.На обязательное медицинское страхование неработающих граждан было направлено 69 млрд рублей.
Финансирование поддержки детей и семей с детьми достигло 57 млрд рублей – плюс миллиард рублей к уровню 2024-го. Расходы на льготное лекарственное обеспечение для 516 000 получателей составили 32 миллиарда рублей, увеличившись на пять миллиардов. Ещё 30 миллиардов рублей выделено для компенсации расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это также на пять миллиардов рублей превышает уровень 2024 года.
Отдельное внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Все предусмотренные меры профинансированы полностью.