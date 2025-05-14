Штраф в Подмосковье за борщевик на участках хотят увеличить до 5 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект о штрафе в 5 тыс. руб. для граждан за борщевик на земельном участке. Об этом рассказал председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Чтобы стимулировать граждан удалять с участков борщевик Сосновского, предлагаем установить размер штрафа на уровне 5 тыс. рублей. Рассмотрим документ на ближайшем заседании 15 мая. В случае его принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», – сказал Керселян Агентству городских новостей «Москва».Он напомнил, что борьба с борщевиком в Подмосковье ведётся много лет. Важно, чтобы вместе с властями в ней участвовали собственники. Они должны отвечать за борьбу с ядовитым сорняком на земле, принадлежащей садовому или огородному товариществу, а также во владениях, расположенных в деревнях и селах.
Владельцев земельных участков, где находят заросли борщевика, штрафуют и сейчас. В Подмосковье установлен дифференцированный размер штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
«Вместе с коллегами из Минсельхозпрода Московской области благодаря мониторингу и встречам по этому вопросу мы пришли к выводу, что такой штраф – недостаточно эффективная мера, не соразмерная стоимости затрат. Поэтому граждане не заинтересованы в устранении нарушений», – добавил депутат.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году площадь поражения борщевиком Сосновского в Подмосковье выросла до 85 тыс. га. Это 1,9% территории региона. При этом почти 56 тыс. га поражённых участков находятся в частной собственности.
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