Сезон летних веранд в кафе и ресторанах Московской области начнётся 1 апреля

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сезон летних веранд в Подмосковье стартует 1 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Уже с 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтировать веранды, а с начала апреля при хорошей погоде – обслуживать первых посетителей.
«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в тёплое время года. Для размещения сезонного кафе в Подмосковье на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предпринимателям нужно подать заявление, а затем заключить договор. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, и приём заявлений продолжается», – уточнил Двойных.Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, преимущество услуги – возможность заключить договор в день подачи заявки. Договор размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общепита подписывается дистанционно электронной цифровой подписью.
В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому продажа алкогольных напитков в сезонных залах Подмосковья возможна только если предприниматель получит разрешающий документ. Он подтверждает соответствие летних веранд требованиям к обустройству. Сезонные залы должны примыкать к стационарному объекту общепита, не размещаться на прилегающих к многоквартирным домам дворам, отвечать правилам благоустройства. Вход должен находиться в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.
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Лора Луганская