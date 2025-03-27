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Сезон летних веранд в кафе и ресторанах Московской области начнётся 1 апреля

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Сезон летних веранд в Подмосковье стартует 1 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Уже с 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтировать веранды, а с начала апреля при хорошей погоде – обслуживать первых посетителей.
«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в тёплое время года. Для размещения сезонного кафе в Подмосковье на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предпринимателям нужно подать заявление, а затем заключить договор. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, и приём заявлений продолжается», – уточнил Двойных.
Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, преимущество услуги – возможность заключить договор в день подачи заявки. Договор размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общепита подписывается дистанционно электронной цифровой подписью.

В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому продажа алкогольных напитков в сезонных залах Подмосковья возможна только если предприниматель получит разрешающий документ. Он подтверждает соответствие летних веранд требованиям к обустройству. Сезонные залы должны примыкать к стационарному объекту общепита, не размещаться на прилегающих к многоквартирным домам дворам, отвечать правилам благоустройства. Вход должен находиться в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.

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Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
27 марта 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов доложил депутатам Мособлдумы на Часе правительства.
«В 2025 году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открыт раньше обычного. Средние многолетние параметры пожарной опасности в лесах в этом сезоне повышены. Риск возникновения возгораний очень высок. Только за неделю региональные лесопожарные формирования ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 5,14 га», – отметил Агулов.
Как уточнили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, в зоне ответственности ведомства находятся земли лесного фонда площадью около 2 млн. га. Стабильную обстановку на них обеспечивают 28 лесопожарных станций.

За ситуацией в лесах региона следит четырёхуровневая система мониторинга: проводится космический, авиа-, наземный и видеомониторинг. Для этого задействованы 134 видеокомплекса, которые охватывают всю территорию лесного фонда.
«Обеспечена стопроцентная готовность группировки лесных пожарных и лесопожарной техники. Сформирован резерв техники от Мосавтодора, городских и муниципальных округов из более чем 430 единиц автотехники. Под постоянным контролем – 250 тыс. га торфяных участков. На них постоянно ведут мониторинг и регулируют уровень воды», – добавили в Комлесхозе.
Для снижения рисков воспламенения из-за валежника, сухостоя и бурелома объём санитарно-оздоровительных мероприятий в этом году увеличат с 5 тыс. га до 8 тыс. га. Для очистки и оздоровления леса разрабатывается программа лесохозяйственных мероприятий, которая предусматривает не только санитарные рубки, но и рубки для ухода за лесом.

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Индексация социальной пенсии коснётся порядка 124 тыс. жителей Подмосковья
27 марта 2025, 19:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ближайшая индексация социальных пенсий затронет около 124 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в Минсоцразвития региона, 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Их средний размер после повышения составит 15 456 рублей в месяц,

Получатели социальных пенсий – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тыс. пенсионеров получают региональную доплату. При этом индексация пройдет автоматически – обращаться с заявлением не нужно», – сказал Кирюхин.
Если социальная пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в Московской области, ему выплачивают региональную социальную доплата, которая увеличивает доход пенсионера до этого уровня. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 16 600 рублей.

В министерстве отметили, что региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учёта индексации текущего года. Поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.

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#московская область
#минсоцразвития мо
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#индексация
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Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
27 марта 2025, 19:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства детского сада на 225 мест на ул. Молодёжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас на объекте завершают монтаж вентилируемого фасада и его утепление. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и облицовке фасада плиткой. Здание будет состоять из двух блоков, отличающихся цветовым оформлением. Внутри помещений уже начались штукатурные работы. Ведётся прокладка инженерных коммуникаций – системы отопления, вентиляции и электроснабжения», – рассказали в администрации.
Дизайн интерьеров разработан в формате «Умка» и утверждён заказчиком.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В середине апреля на территории детсада планируют начать благоустройство. Там смонтируют теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

На стройплощадке заняты около 80 рабочих и три единицы техники. Как отметили в администрации, подрядная организация работает с опережением графика, чтобы ввести объект в эксплуатацию к началу нового учебного года.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные росгвардейцы успешно провели тактические занятия
27 марта 2025, 18:05

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели в Подмосковье комплексную тактико-специальную тренировку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В ходе тактических занятий спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации условного противника, проведению разведывательно-поисковых мероприятий. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты различного типа. В условиях, максимально приближенных к реальным, ОМОНовцы отточили слаженность действий в составе групп и ведение огня с учётом изменения оперативной обстановки», – сообщили в силовом ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Там добавили, что сотрудники спецподразделения отработали навыки эвакуации раненного на многофункциональной роботизированной платформе, которую также используют специалисты инженерно-технического отделения для ведения разведки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Первую помощь пострадавшему оказали в полевом госпитале, который был экстренно сформирован на безопасном расстоянии.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Как отметили в подмосковном главке Росгвардии, по итогам занятий все задачи были выполнены в полном объёме.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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#тренировки
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Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике
27 марта 2025, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Масштабные соревнования проходили в Пензе. В легкоатлетическом манеже собрались спортсмены со всей страны. Ермакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м и золотую – на дистанции 3000 м метров. Она выступала в возрастной категории 55-59 лет», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований Ермакова стала чемпионкой России. Результат спортсменки из Котельников помог сборной Московской области подняться на третью ступень пьедестала почёта.

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