Мособлдума передала вакантный мандат депутата Игорю Власову
Депутаты Мособлдумы передали вакантный мандат Игорю Власову. Он займёт место Сергея Маликова, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
За это проголосовали на очередном заседании после решения региональной Избирательной комиссии. Спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов вручил Власову нагрудный знак депутата Мособлдумы и пожелал успехов в работе.
«Игорь Иванович всю жизнь посвятил развитию педагогики в нашем регионе. Он работал учителем истории, директором нескольких подмосковных школ. Имеет опыт работы и в представительном органе власти – с 2023 года занимал должность председателя Совета депутатов муниципального округа Истра», – рассказал Брынцалов.25 сентября Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Маликова за неисполнение обязанностей. Поскольку парламентарий был избран по партийному списку, его мандат должен был перейти следующему кандидату из списка партии. Дополнительных выборов проводить не требовалось.
В мае этого года президиум регионального политсовета Московского областного отделения «Единой России» исключил Маликова из партии. Помимо этого, его исключили из фракции.