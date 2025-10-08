В Мособлдуме для жителей Подмосковья запустили единый контакт-центр
Московская областная дума запустила работу единого контакт-центра. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Теперь жители Московской области могут обращаться в Мособлдуму по единому номеру 8(495)594-94-94. Все вопросы и обращения должны решаться быстро и эффективно. По одному номеру телефона можно будет получить ответы на все вопросы, относящиеся к компетенции Мособлдумы, записаться на приём к депутату как в региональный парламент, так и приёмную округа», – написал Брынцалов в своём Telegram-канале.По его словам, оператор выслушает вопрос и перенаправит звонок в нужный профильный комитет или структурное подразделение.
Как пояснил парламентарий, таким образом будут устранены бюрократические преграды. Теперь не нужно будет самостоятельно обзванивать разные приёмные и тратить время на то, чтобы понять, куда лучше обратиться.