Единороссы отправили из Балашихи в зону СВО 24 тонны помощи
«Единая Россия» в День воссоединения с новыми регионами отправила из Балашихи в зону спецоперации 24 тонны помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
Отправку груза организовали представители местного отделения ЕР при поддержке общественной организации «Боевое братство» и жителей города.
Речь идёт о предметах первой необходимости и продуктах для детдомов Луганска и Донецка. Также собрали помощь для военнослужащих – мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, маскировочные сети и амуницию. Всего в зону проведения СВО отправили три автомобиля.
«В праздничный день мы подготовили подарки ребятам в ДНР и ЛНР. Вся помощь формируется по адресным запросам. Мы поддерживаем постоянную связь с подразделениями в Донецкой и Луганской областях, а также с детскими домами, знаем их нужды», – рассказал депутат местного Совета Андрей Холод.
В тот же день состоялся патриотический флешмоб «89 регионов России», организованный местным отделением ЕР. Участниками стали партийцы, молодогвардейцы и активные жители Балашихи. Они выстроились в живую цифру «89», символизирующую единство всех регионов страны.
Как напомнил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, с первых дней СВО подмосковное отделение партии отправило фронту и новым регионам более 15 тысяч тонн помощи.