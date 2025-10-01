Единороссы отправили из Балашихи в зону СВО 24 тонны помощи

01 октября 2025, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» МО

«Единая Россия» в День воссоединения с новыми регионами отправила из Балашихи в зону спецоперации 24 тонны помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





Отправку груза организовали представители местного отделения ЕР при поддержке общественной организации «Боевое братство» и жителей города.

Речь идёт о предметах первой необходимости и продуктах для детдомов Луганска и Донецка. Также собрали помощь для военнослужащих – мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, маскировочные сети и амуницию. Всего в зону проведения СВО отправили три автомобиля.

«В праздничный день мы подготовили подарки ребятам в ДНР и ЛНР. Вся помощь формируется по адресным запросам. Мы поддерживаем постоянную связь с подразделениями в Донецкой и Луганской областях, а также с детскими домами, знаем их нужды», – рассказал депутат местного Совета Андрей Холод.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» МО

