Мособлдума поддержала ещё один закон по ограничению продажи алкоголя

26 июня 2025, 16:41

оригинал Фото: iStock / Pawel Kacperek

Депутаты Мособлдумы поддержали в первом чтении законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах со стороны двора. Это ещё один шаг в сторону наведения порядка в этой сфере, заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.







«С 1 сентября в Московской области в общепите в МКД будет запрещено продавать алкоголь с 23 до 8 часов. По просьбам наших жителей мы ввели дополнительные ограничения. Магазины с выходом во двор больше не смогут продавать спиртное», – сказал Брынцалов.

«Во дворах должно быть безопасно и комфортно находиться. Там гуляют дети с родителями, отдыхают пенсионеры. Жители устали терпеть шум и наблюдать деструктивное поведение у псевдокафе. К тому же в целях бережного отношения к своему здоровью важно продолжать формировать культуру потребления спиртных напитков, правила их продажи. Это одна из важнейших задач демографической политики России», – добавил парламентарий.