Подмосковных таксистов начнут штрафовать за отсутствие аттестации
В Подмосковье водителей такси будут штрафовать за отсутствие аттестации. Соответствующий закон на заключительном заседании сессии приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Штраф для таксистов, не прошедших аттестацию, составит 5 тыс. рублей. Такой же штраф ранее был установлен и в городе Москве. Привлекать к ответственности за подобное правонарушение будут уполномоченные сотрудники подмосковного Минтранса», – сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.Как напомнили в пресс-службе, обязательная аттестация для водителей такси в Москве и Московской области начала действовать с 1 марта этого года. Ранее проходить её можно было по желанию.