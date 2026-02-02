В Подмосковье увеличат число площадок «Диктанта Победы»

02 февраля 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны в рамках «Диктанта Победы» сможет в этом году большее число жителей Московской области: в регионе планируется открыть дополнительные площадки. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.





«Диктант Победы» состоится 24 апреля. Дату назвал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета «Наша Победа» партии «Единая Россия». Он также напомнил, что этот диктант проводится в рамках партийного проекта «Историческая память».



Об организации мероприятия в текущем году рассказал региональный координатор проекта «Историческая память» в Подмосковье, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.





«В 2025 году в диктанте приняли участие 69 тысяч жителей и гостей Московской области на более чем тысяче площадок. Площадки работали в самых разных местах, включая аэропорт Шереметьево, Главное управление Росгвардии и центр «Авангард» в парке «Патриот». В этом году «Диктант Победы» можно будет также написать в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее в Истре», — сказал Владимир Вшивцев.