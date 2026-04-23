Подмосковные школьники завоевали награды Национальной технологической олимпиады

23 апреля 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

39 школьников из Московской области вошли в число призёров и победителей ХI сезона Национальной технологической олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба НТО.





Всего в олимпиаде принимали участие около 226 тысяч человек, в финалы прошли свыше 2 100 претендентов, а дипломы получили 463 ученика 8-11 классов из 59 российских регионов и из Казахстана.





«Национальная технологическая олимпиада — это особый проект для президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она объединяет школы, университеты, исследователей, технологические компании, бизнес, государство. На площадках НТО будущие инженеры встречаются с реальными вызовами, а образование становится мостом к практическим задачам», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.