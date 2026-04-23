В Подмосковье в преддверии «Диктанта Победы» провели кибертанковый турнир
Кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков» провели в Щёлкове молодогвардейцы в преддверии «Диктанта Победы». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Организаторы турнира отметили, что выбрали именно эту игру, так как интерес к танковым сражениям зачастую побуждает молодых людей обращаться к истории Великой Отечественной войны.
«Мы видим, как за виртуальными боями следует живой интерес к «Диктанту Победы». В этом и заключается наша задача — говорить с молодежью на понятном ей языке и через современные форматы вести к пониманию истории нашей страны», — подчеркнула руководительница «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.В этом году «Единая Россия» будет проводить «Диктант Победы» в шестой раз. Мероприятие состоится 24 апреля. В Московской области его проведут на более чем 1 400 площадках. Кроме того, ответить на вопросы можно будет в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.