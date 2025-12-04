Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на три года

04 декабря 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли бюджет Московской области на будущий год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.





Проект регионального бюджета поступил на рассмотрение депутатов в конце октября. Всё это время они работали над главным финансовым документом Подмосковья. От комитетов и фракций получены десятки замечаний. Большинство из них поддержали. В ноябре прошли публичные слушания. Предложения жителей также отражены в бюджете.

«Сегодня мы видим итоговые цифры по каждому направлению. Доходы превышают 1,3 трлн рублей, расходы – тоже свыше 1,3 трлн рублей. Все 20 госпрограмм обеспечены финансированием. Самые значительные расходы запланированы в сферах образования, здравоохранения и социальной поддержке жителей», – уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.