19 ноября 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера России В.А. Бокова среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Москве с 13 по 15 ноября. В нём приняли участие 144 атлета из 12 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Руслан Арацов, выступавший в весовой категории до 130 килограммов, Ренат Вафобеков в весе до 82 килограммов, Тамирлан Гетигежев в весе до 77 килограммов, Ярослав Кобин в весе до 72 килограммов, Ибрагим Берсанукаев в весе до 67 килограммов, Иван Соломин в весе до 60 килограммов и Матвей Головенчиц в весовой категории до 55 кг. На счету Матвея и одна серебряная награда», — говорится в сообщении.