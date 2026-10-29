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В Подмосковье продлили предоставление выплат молодым семьям на третьего ребёнка

оригинал Фото: istockphoto.com/PIKSEL

Закон, по которому подмосковным молодым семьям при рождении третьего и последующих детей положена выплата в размере 300 тысяч рублей, продлили. За это проголосовали депутаты Мособлдумы в ходе третьего заседания, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Ранее действие закона должно было завершится 31 декабря.

«Мы видим, что эта мера поддержки очень востребована. В 2025 году её получили более 2 800 семей с родителями до 35 лет, а с начала 2026 года — уже 2 200 семей. Наша главная задача — сделать так, чтобы семьи в регионе чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Рождение третьего ребёнка — это серьёзный шаг, и область должна поддержать его конкретными гарантиями», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в будущем году эту выплату смогут получить больше четырёх тысяч семей.
Лев Каштанов

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