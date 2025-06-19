Мособлдума приняла подмосковный закон о семейном предпринимательстве
Депутаты Мособлдумы приняли в окончательном чтении закон о семейном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Официальный статус семейного предпринимательства в федеральном законодательстве пока не определён. Чтобы поддержать семьи, которые хотят развивать своё дело, мы разработали региональный закон. Цель – создать условия для того, чтобы жители Подмосковья могли совмещать родительство с профессиональным ростом. Семейное дело в этом случае – это и финансовое подспорье, и возможность для самореализации», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что на поддержке семейного бизнеса сделан акцент в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
«В Подмосковье есть семьи, которые хотят развивать своё дело, передавать его детям, создавать устойчивые бизнес-традиции. Из 470 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса региона почти 94 тыс. компаний – это семейный бизнес. Поэтому нам необходим закон, который даст таким предпринимателям дополнительные возможности», – подчеркнул Брынцалов.В соответствии с принятым законом, чтобы быть признанным семейным предприятием, субъект МСП должен соответствовать одному или нескольким из условий. Они перечислены на сайте.
Как отметили в пресс-службе, принятие закона позволит предоставлять семейным предприятиям иные меры поддержки в Подмосковье, помимо уже установленных для субъектов МСП. Вести перечень семейных предприятий будет уполномоченный правительством Московской области орган.