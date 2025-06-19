Мособлдума установила дополнительные выплаты паралимпийцам
В Подмосковье установили дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих. Соответствующий закон приняли на 114-м заседании депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В Подмосковье мы с особым уважением и благодарностью относимся к нашим спортсменам – тем, кто своими победами прославляет страну, вдохновляет миллионы людей. Мы поддерживаем олимпийских чемпионов, выплачивая им дополнительное пенсионное обеспечение в размере 14,5 тыс. рублей. Однако их коллеги – паралимпийцы и сурдлимпийцы – оставались за рамками этой поддержки», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, принятый закон исправит эту несправедливость.
«Мы предлагаем включить чемпионов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр в перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения в 14,5 рублей. Это позволит не только материально помочь нашим спортсменам, но и показать, что их подвиг ценят так же высоко, как и достижения олимпийцев», – подчеркнул Брынцалов.Как отметили в пресс-службе, всего в Подмосковье проживают 12 чемпионов зимних и летних Сурдлимпийских игр, а также шесть паралимпийских чемпионов.