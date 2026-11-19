19 ноября 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Девочке, поступившей в Коломенскую больницу с жалобой на затруднённое дыхание, помогли местные врачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Проблему вызвала бусина, которую ребёнок запихнул себе в нос два дня назад. Выяснилось также, что ранее девочка уже попадала в больницу с аналогичной проблемой.





«Бусину мы извлекли под контролем видеоэндоскопа специальным хирургическим инструментом – ЛОР-петлёй, которая предназначена в том числе для извлечения инородных тел из полости носа, уха или гортани», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.