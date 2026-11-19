В Коломенской больнице восстановили дыхание у девочки, засунувшей в нос бусину
Девочке, поступившей в Коломенскую больницу с жалобой на затруднённое дыхание, помогли местные врачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Проблему вызвала бусина, которую ребёнок запихнул себе в нос два дня назад. Выяснилось также, что ранее девочка уже попадала в больницу с аналогичной проблемой.
«Бусину мы извлекли под контролем видеоэндоскопа специальным хирургическим инструментом – ЛОР-петлёй, которая предназначена в том числе для извлечения инородных тел из полости носа, уха или гортани», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.Сразу после этого состояние маленькой пациентки улучшилось, и её отпустили домой.