На ж/д станции Пушкино провели акцию по безопасности
Рейд, направленный на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Участие в рейде приняли представители муниципальной администрации, сотрудники Административно-пассажирской инспекции и активисты движения «Волонтёры Подмосковья».
«Пассажирам и пешеходам рассказывали о правилах поведения на станции, а также объясняли, почему переходить пути можно только в специально оборудованных местах, сняв капюшон и отключив наушники», — говорится в сообщении.Всем собеседникам участники акции вручали информационные листовки.
Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства информации и молодёжной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.