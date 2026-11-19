19 ноября 2026, 14:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Здание Образовательного центра №5, расположенное на улице Дзержинского в городе Ивантеевка Пушкинского округа, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание общей площадью около 6 700 квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.