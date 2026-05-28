Мособлдума приняла закон о штрафах за продажу топлива детям
Закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним в Московской области дополнили введением штрафов для нарушителей. Норму, предложенную депутатами «Единой России», приняла в первом чтении Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Инициатива направлена на снижение числа ДТП с участием детей на питбайках.
«Питбайки продаются как спортинвентарь. У них нет фар, поворотников, габаритов. Для дорог общего пользования они не подходят. Но при этом продажи этой техники растут, она стала доступной детям. Наша главная задача — защитить их жизнь и здоровье», — заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Закон вступит в силу 1 сентября. Продавцы на АЗС обязаны будут проверять документы у покупателей и отказывать всем несовершеннолетним, за исключением подростков с правами на вождение мопеда. Штраф за нелегальную продажу составит пять тысяч рублей для физлиц, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц.