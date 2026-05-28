Мособлдума приняла закон о штрафах за продажу топлива детям

28 мая 2026, 12:43

Закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним в Московской области дополнили введением штрафов для нарушителей. Норму, предложенную депутатами «Единой России», приняла в первом чтении Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Инициатива направлена на снижение числа ДТП с участием детей на питбайках.





«Питбайки продаются как спортинвентарь. У них нет фар, поворотников, габаритов. Для дорог общего пользования они не подходят. Но при этом продажи этой техники растут, она стала доступной детям. Наша главная задача — защитить их жизнь и здоровье», — заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.