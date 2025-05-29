Мособлдума просит президента присвоить Люберцам звание «Город трудовой доблести»
Мособлдума рассмотрела обращение к президенту о присвоении Люберцам почётного звания «Город трудовой доблести». Такое предложение поступило от органов местного самоуправления городского округа.
«Люберцы в суровые годы Великой Отечественной войны стали настоящим символом стойкости, самоотверженности и безграничной любви к Родине. Заводы и фабрики работали сутками, женщины и подростки вставали к станкам вместо ушедших на фронт мужей и отцов. Каждый патрон, каждый снаряд – всё это ковалось здесь, в Люберцах, с одной мыслью: «Всё для фронта, всё для Победы!», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что единороссы в 2020 году единогласно поддержали законодательную инициативу президента об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Сегодня оно присвоено уже трём городам Московской области – Подольску, Коломне и Ступино.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом президента. Обращение будет направлено главе государства совместно Мособлдумой и губернатором Московской области.