Достижения.рф

В Подмосковье ввели запрет на продажу топлива подросткам

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson

Закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории Московской области принял региональный парламент. Инициатором проекта стала «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.



Эта мера направлена на снижение рисков ДТП с участие питбайков и квадроциклов.

«Статистика ДТП с участием подростков на спортивной мототехнике остаётся тревожной. Квадроциклы и питбайки не предназначены для движения по проезжей части, но спрос на них стремительно растёт, а вместе с ним — и количество аварий. Поэтому мы приняли закон, запрещающий продажу бензина и других горюче-смазочных материалов несовершеннолетним», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что исключение сделано для подростков в возрасте от 16 лет при наличии у них прав на вождение лёгких мотоциклов или мопедов.

Закон вступит в силу 1 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0