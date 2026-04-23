В Подмосковье ввели запрет на продажу топлива подросткам
Закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории Московской области принял региональный парламент. Инициатором проекта стала «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.
Эта мера направлена на снижение рисков ДТП с участие питбайков и квадроциклов.
«Статистика ДТП с участием подростков на спортивной мототехнике остаётся тревожной. Квадроциклы и питбайки не предназначены для движения по проезжей части, но спрос на них стремительно растёт, а вместе с ним — и количество аварий. Поэтому мы приняли закон, запрещающий продажу бензина и других горюче-смазочных материалов несовершеннолетним», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что исключение сделано для подростков в возрасте от 16 лет при наличии у них прав на вождение лёгких мотоциклов или мопедов.
Закон вступит в силу 1 сентября.