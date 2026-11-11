Мособлдума провела публичные слушания по проекту бюджета на три года

11 ноября 2026, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





От жителей поступили десятки предложений по темам здравоохранения, спорта и благоустройства. Профильные комитеты детально проработают каждое поступившее обращение ко второму чтению, пообещал Брынцалов.

«Доходы в будущем году запланированы на уровне 1 трлн 229 млрд рублей, расходы – 1 трлн 287 млрд. Приоритет – социальная сфера. На образование предусмотрено 184 млрд рублей, на здравоохранение – 178 млрд, на соцзащиту – 174 млрд. Это зарплаты бюджетников, льготные лекарства, поддержка семей с детьми, старшего поколения, участников СВО и их близких. Продолжим также модернизацию ЖКХ и развитие промышленных производств», – отметил председатель Мособлдумы.