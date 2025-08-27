В Подмосковье появится новый праздник – День многодетной семьи
В Московской области может появиться новый праздник – День многодетной семьи. Установить его планируют депутаты Мособлдумы, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В осеннюю сессию мы планируем установить в Московской области День многодетной семьи», – заявил Брынцалов Агентству городских новостей «Москва», говоря о планах работы.Предполагается, что этим днём станет 11 октября. Дата приурочена ко дню памяти родителей преподобного Сергия Радонежского – преподобных Кирилла и Марии Радонежских.