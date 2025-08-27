Мособлдума рассмотрит законопроект по профилактике абортов в Подмосковье

27 августа 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть законопроект по профилактике абортов. Об этом шла речь на общественных обсуждениях по мерам демографической политики, которые прошли в региональном парламенте.





В документе будут прописаны меры по предупреждению искусственного прерывания беременности в Московской области.

«Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также будут предусмотрены обязательное консультирование с психологом, юристом, демонстрация сердцебиения эмбриона и другие меры. Женщину должны ознакомить со всеми мерами социальной поддержки, которые ей положены», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.