Подмосковные поисковики нашли останки 550 солдат в 2025 году

14 ноября 2025, 14:15

оригинал Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov

В Московской области в третью субботу ноября отмечают День поисковика. В 2025 году региональные поисковые объединения провели более 300 экспедиций, в ходе которых обнаружили останки 550 воинов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





В Подмосковье работают 12 поисковых объединений и 113 отрядов, которые объединяют более 3 000 активных и неравнодушных людей. В этом году 90 экспедиций прошли на подмосковной земле, где шла историческая битва за Москву. Благодаря работе поисковиков смогли установить данные 47 человек, найти родственников 17 бойцов, а еще захоронить с воинскими почестями останки 150 солдат. Имена 63 из них смогли найти.

​Фото: Телеграм-канал @Press_MO



«Работа поисковиков – это огромный труд во имя памяти о тех, кто отдал жизнь за наше Отечество. Вы возвращаете из небытия имена Героев, даёте возможность их потомкам, спустя десятилетия, узнать о судьбе своего предка и поклониться его подвигу. В этом – огромная историческая справедливость и ваш бесценный вклад для нашего общества», – отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.