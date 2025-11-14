Подмосковные поисковики нашли останки 550 солдат в 2025 году
В Московской области в третью субботу ноября отмечают День поисковика. В 2025 году региональные поисковые объединения провели более 300 экспедиций, в ходе которых обнаружили останки 550 воинов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В Подмосковье работают 12 поисковых объединений и 113 отрядов, которые объединяют более 3 000 активных и неравнодушных людей. В этом году 90 экспедиций прошли на подмосковной земле, где шла историческая битва за Москву. Благодаря работе поисковиков смогли установить данные 47 человек, найти родственников 17 бойцов, а еще захоронить с воинскими почестями останки 150 солдат. Имена 63 из них смогли найти.
«Работа поисковиков – это огромный труд во имя памяти о тех, кто отдал жизнь за наше Отечество. Вы возвращаете из небытия имена Героев, даёте возможность их потомкам, спустя десятилетия, узнать о судьбе своего предка и поклониться его подвигу. В этом – огромная историческая справедливость и ваш бесценный вклад для нашего общества», – отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Помимо полевых работ, поисковики активно работают с архивами, наполняют книги памяти и проводят акции для подмосковной молодежи. По проетку «Битва за Москву» они провели 50 «Уроков Мужества», передавая эстафету памяти следующим поколениям. Эксперты регштаба обработали 122 заявки проекта «Судьба Солдата», помогая установить судьбу солдат.
В 2025 году провели традиционный автопробег «Помним имя твоё, СОЛДАТ!», посвящённый 80-летию Победы. Маршрут объединил 16 муниципалитетов Подмосковья. Завершили мероприятие акцией «Свеча Памяти» в Солнечногорске. По пути участники совместно с поисковыми отрядами проводили митинги и благоустраивали воинские захоронения и памятники.
Стать частью поискового движения может каждый. Для этого нужно выбрать ближайший поисковый отряд на интерактивной карте, связаться с его руководителем и обсудить детали участия. Самым юным ребятам в возрасте до 18 лет могут помочь родители или законные представители. Поисковики подробно объяснят, что нужно делать, и помогут включиться в работу.