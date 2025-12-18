Выплаты молодым многодетным подмосковным семьям продлили на 2026 год
Депутаты Мособлдумы продлили на будущий год предоставление выплаты в 300 000 рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что эта выплата была установлена в Подмосковье в декабре прошлого года.
«Она оказалась существенным подспорьем для многих родителей. На начало этого месяца её получили более 2700 семей. В следующем году планируем увеличить эту цифру практически вдвое. Серой поддержки будут охвачены уже более 4700 семей. Выплата предусмотрена для родителей не старше 35 лет. Они должны иметь место жительства в Подмосковье и состоять в зарегистрированном браке. Кроме того, выплата предоставляется единственному родителю», – отметил Брынцалов.Законодатель подчеркнул, что власти Подмосковья продолжат планомерно поддерживать семьи, которые решились стать многодетными.
«Важно, чтобы как можно больше жителей региона следовали их примеру. В этом – будущее нашей области и всей страны», – сказал председатель Мособлдумы.Он добавил, что в Подмосковье для многодетных семей введён целый комплекс мер поддержки, которые постоянно дополняются. Эта работа продолжится и в следующем году.