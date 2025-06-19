Пасынки и падчерицы бойцов СВО получат в Подмосковье бесплатную помощь юристов
Получать бесплатную юридическую помощь в Подмосковье теперь смогут все дети, которые живут и воспитываются в семье участника спецоперации, независимо от того, является он родным отцом или фактически выполняет роль родителя без оформления статуса. Закон об этом приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На эту меру поддержки также могут рассчитывать члены семьи бойца – супруги, родители, дети, усыновители и усыновлённые. Её также смогут получить пасынки и падчерицы.
«Вопрос о необходимости учитывать интересы пасынков и падчериц участников СВО при оказании господдержки был поднят президентом Владимиром Путиным по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда «Защитники Отечества» в марте. Как и родные дети, пасынки и падчерицы получают в семье воспитание, материальную поддержку и заботу. Поэтому считаем справедливым предоставить им равное право на получение бесплатной юридической помощи», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Юридическую помощь участники СВО и их близкие могут получить в приёмных партии «Единая Россия». Они есть в каждом городе региона. Записаться на приём можно по телефону 8(495)106-05-50».
Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Адрес: Московская область, Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон: 8 (498) 602-00-23.