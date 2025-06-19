Пасынки и падчерицы бойцов СВО получат в Подмосковье бесплатную помощь юристов

19 июня 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Получать бесплатную юридическую помощь в Подмосковье теперь смогут все дети, которые живут и воспитываются в семье участника спецоперации, независимо от того, является он родным отцом или фактически выполняет роль родителя без оформления статуса. Закон об этом приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





На эту меру поддержки также могут рассчитывать члены семьи бойца – супруги, родители, дети, усыновители и усыновлённые. Её также смогут получить пасынки и падчерицы.

«Вопрос о необходимости учитывать интересы пасынков и падчериц участников СВО при оказании господдержки был поднят президентом Владимиром Путиным по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда «Защитники Отечества» в марте. Как и родные дети, пасынки и падчерицы получают в семье воспитание, материальную поддержку и заботу. Поэтому считаем справедливым предоставить им равное право на получение бесплатной юридической помощи», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.