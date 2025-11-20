Мособлдума увеличила стоимость патента на работу иностранцев до 10 000 рублей

20 ноября 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон об установлении регионального коэффициента для расчёта патента иностранным гражданам на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов назвал увеличение стоимости патента на работу иностранных граждан до 10 000 рублей в следующем году закономерным процессом.

«C сентября этого года действует норма, которая позволяет иностранцам работать по одному патенту в Москве и в Подмосковье. Зарплаты в этих регионах уверенно растут, поэтому иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сказал спикер на заседании.