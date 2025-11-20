Мособлдума увеличила стоимость патента на работу иностранцев до 10 000 рублей
Мособлдума приняла закон об установлении регионального коэффициента для расчёта патента иностранным гражданам на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов назвал увеличение стоимости патента на работу иностранных граждан до 10 000 рублей в следующем году закономерным процессом.
«C сентября этого года действует норма, которая позволяет иностранцам работать по одному патенту в Москве и в Подмосковье. Зарплаты в этих регионах уверенно растут, поэтому иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сказал спикер на заседании.Он добавил, что на федеральном и региональном уровнях продолжается совершенствование миграционной политики. Так, с сентября в Москве и Подмосковье стартовал эксперимент по учёту мигрантов через мобильное приложение.
Кроме того, важно защитить национальный рынок труда, чтобы в первую очередь найти себе работу могли жители Подмосковья. С этого года в регионе запрещено привлекать иностранную рабочую силу по патентам в нескольких сферах. Губернатор подписал постановление о продлении запрета на будущий год.