Продажу алкоголя в заведениях общепита во дворах Подмосковья значительно ограничат

20 ноября 2025, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье с 1 марта будущего года продажа алкоголя в заведениях общественного питания, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, будет разрешена только два часа в день – с 13 до 15. В остальное время реализацию спиртного запретят. Такой закон приняла Мособлдума.





Эта инициатива продолжает выстроенную в регионе стратегию по ограничению продажи алкоголя.

«Торговля спиртным во дворах вызывает беспокойство у наших жителей, о чем они не раз говорили депутатам во время приёмов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это ещё один инструмент для борьбы с псевдокафе, которые становятся очагами правонарушений, мусора и шума. Дворы, где гуляют дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.