Продажу алкоголя в заведениях общепита во дворах Подмосковья значительно ограничат
В Подмосковье с 1 марта будущего года продажа алкоголя в заведениях общественного питания, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, будет разрешена только два часа в день – с 13 до 15. В остальное время реализацию спиртного запретят. Такой закон приняла Мособлдума.
Эта инициатива продолжает выстроенную в регионе стратегию по ограничению продажи алкоголя.
«Торговля спиртным во дворах вызывает беспокойство у наших жителей, о чем они не раз говорили депутатам во время приёмов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это ещё один инструмент для борьбы с псевдокафе, которые становятся очагами правонарушений, мусора и шума. Дворы, где гуляют дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что с 1 сентября в регионе вступил в силу запрет продажи алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. За это время реализацию напитков прекратили более 1,2 тыс. точек. Ещё 1,3 тыс. магазинов перестанут делать это по истечении срока действия лицензии.
Кроме того, с 1 сентября в многоквартирных домах с 23 до 8 часов запрещено торговать алкоголем в кафе, барах и других заведениях общественного питания. Исключение было сделано для ресторанов.