Подмосковье полностью готово к отопительному сезону 2025–2026 годов
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов в Московской областной Думе рассказал о ходе реализации госпрограммы модернизации теплоснабжающего комплекса региона и подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
По программе модернизации в 2025 году предусмотрели 500 объектов. На сегодняшний день 410 объектов уже подключили, они работают по новой схеме. На остальных продолжают работы. Теплоснабжение жителей осуществляют через действующую систему, часть которой обновили в текущем году.
«Мы выстроили комплексную систему подготовки, где каждое решение подкреплено данными. Это позволяет нам точечно работать с проблемными участками и эффективно распределять ресурсы», — отметил Сергей Воропанов.По данным Минэнерго, готовность региона к отопительному сезону составляет 100%. Под контролем энергетиков 21 300 км теплосетей, около 2 800 объектов теплоснабжения, 53 000 многоквартирных домов и более 6 200 социально значимых объектов.
«При формировании госпрограммы мы опираемся на мнение жителей и предложения, которые депутаты собирают в округах. Это помогает точнее определять приоритеты и включать в работу те объекты, которые важны людям. В рамках программы 2026 года предусмотрено 323 объекта, и работы по ним уже начались», — подчеркнул министр.В этом году внедрили новые инструменты контроля и планирования: создали единую базу данных котлового оборудования, топлива и материально-технических ресурсов, организовали ежедневный контроль, включая выездные проверки и документарный надзор, а еще комиссионное сопровождение плановых гидравлических испытаний и промывок систем.
Совместно с депутатами «Единой России» провели мониторинг 2 160 котельных и учли обращения населения. По итогам проверки Комиссией ЦУ Ростехнадзора 56 муниципалитетов готовы к отопительному периоду. В регионе есть значительные запасы топлива: более 9 500 тонн угля, 40 600 тонн жидкого топлива и более 3 000 тонн других видов топлива. На случай аварий есть 825 бригад, 805 единиц спецтехники и 88 передвижных блочно-модульных котельных.
«Работы предстоят большие, и мы продолжим их корректировать и дополнять в соответствии с запросами людей», — отметил Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.