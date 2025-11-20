Подмосковье полностью готово к отопительному сезону 2025–2026 годов

20 ноября 2025, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов в Московской областной Думе рассказал о ходе реализации госпрограммы модернизации теплоснабжающего комплекса региона и подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.





По программе модернизации в 2025 году предусмотрели 500 объектов. На сегодняшний день 410 объектов уже подключили, они работают по новой схеме. На остальных продолжают работы. Теплоснабжение жителей осуществляют через действующую систему, часть которой обновили в текущем году.





«Мы выстроили комплексную систему подготовки, где каждое решение подкреплено данными. Это позволяет нам точечно работать с проблемными участками и эффективно распределять ресурсы», — отметил Сергей Воропанов.

​Фото: пресс-служба Московской областной Думы



«При формировании госпрограммы мы опираемся на мнение жителей и предложения, которые депутаты собирают в округах. Это помогает точнее определять приоритеты и включать в работу те объекты, которые важны людям. В рамках программы 2026 года предусмотрено 323 объекта, и работы по ним уже начались», — подчеркнул министр.

​Фото: Медиасток.РФ



«Работы предстоят большие, и мы продолжим их корректировать и дополнять в соответствии с запросами людей», — отметил Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.