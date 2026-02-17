В Клину очистили от снега крыши домов на улице Гагарина

17 февраля 2026, 13:28

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Валентина Максимова

Масштабная очистка кровель от снега продолжается в Клину. Работы прибавил очередной снегопад, обрушившийся на столичный регион в ночь на 17 февраля. О ходе уборки рассказала корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валентина Максимова.





Сегодня бригада коммунальщиков принялась за очистку крыш двух пятиэтажных домов на улице Гагарина — №35 и №43.





«Для работ задействовали автовышку. На время уборки у домов перекрыли небольшой участок тротуара — это необходимая мера безопасности. Зато теперь пешеходам не грозит сход снега», — говорится в сообщении.