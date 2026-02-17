Достижения.рф

В Клину очистили от снега крыши домов на улице Гагарина

Масштабная очистка кровель от снега продолжается в Клину. Работы прибавил очередной снегопад, обрушившийся на столичный регион в ночь на 17 февраля. О ходе уборки рассказала корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валентина Максимова.



Сегодня бригада коммунальщиков принялась за очистку крыш двух пятиэтажных домов на улице Гагарина — №35 и №43.

«Для работ задействовали автовышку. На время уборки у домов перекрыли небольшой участок тротуара — это необходимая мера безопасности. Зато теперь пешеходам не грозит сход снега», — говорится в сообщении.
Очистка кровель от снега и наледи в Клину будет продолжаться ежедневно, без перерывов на выходные.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели форум студотрядов «Снежный десант», посвящённый предстоящей всероссийской акции по уборке снега.
