В Клину очистили от снега крыши домов на улице Гагарина
Масштабная очистка кровель от снега продолжается в Клину. Работы прибавил очередной снегопад, обрушившийся на столичный регион в ночь на 17 февраля. О ходе уборки рассказала корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валентина Максимова.
Сегодня бригада коммунальщиков принялась за очистку крыш двух пятиэтажных домов на улице Гагарина — №35 и №43.
«Для работ задействовали автовышку. На время уборки у домов перекрыли небольшой участок тротуара — это необходимая мера безопасности. Зато теперь пешеходам не грозит сход снега», — говорится в сообщении.Очистка кровель от снега и наледи в Клину будет продолжаться ежедневно, без перерывов на выходные.
