В подмосковном селе Сватково начался снос аварийного многоквартирного дома
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Рабочие приступили к сносу двухэтажного кирпичного многоквартирного аварийного дома в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом расположен рядом с автобусной остановкой «Сватково-2».
«Здание построили в 1957 году, его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его признали аварийным. После того, как жильцов оттуда расселили, постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос должны до конца марта.
Всего на территории Сергиево-Посадского округа выявили 353 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время 274 постройки уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.