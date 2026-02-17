Достижения.рф

В подмосковном селе Сватково начался снос аварийного многоквартирного дома

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Рабочие приступили к сносу двухэтажного кирпичного многоквартирного аварийного дома в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом расположен рядом с автобусной остановкой «Сватково-2».

«Здание построили в 1957 году, его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его признали аварийным. После того, как жильцов оттуда расселили, постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить снос должны до конца марта.

Всего на территории Сергиево-Посадского округа выявили 353 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время 274 постройки уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
