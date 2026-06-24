Мособлдума VII созыва приняла более полутора тысяч региональных законов

24 июня 2026, 12:46

оригинал А. Яцкин (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Московская областная дума VII созыва приняла во время своей работы более полутора тысяч региональных законов. Такие данные привёл, выступая на заключительном заседании Мособлдумы, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.





От имени председателя Совфеда Валентины Матвиенко, верхней палаты парламента и от себя лично он поблагодарил региональных депутатов за работу.

«Более полутора тысяч региональных законов принято за этот период. Это серьёзный труд. Из них проросли инициативы на федеральном уровне: более десятка инициатив внесены в Госдуму, и многие стали федеральными законами. Это серьёзный опыт», – отметил Яцкин.