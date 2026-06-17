МосОблЕИРЦ запустил новый онлайн-сервис для жителей Подмосковья
Единый расчётный центр Подмосковья запустил для жителей новый онлайн-сервис. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Теперь веб-консультант МосОблЕИРЦ доступен для всех жителей Подмосковья, что позволяет получать консультации онлайн, без посещения офиса.
Сервис был успешно протестирован в 11 округах и теперь работает по всему региону. Новой возможностью взаимодействия со специалистами по видеосвязи. воспользовались уже более 300 человек.
«Преимущества веб-консультаций – в том, что обслуживание осуществляют специалисты расчётного центра, а не автоматизированные системы. Есть возможность задать вопросы и получить разъяснения в комфортной обстановке, не тратя время на дорогу и ожидание в офисе. Записаться на консультацию можно заранее, выбрав удобное время», – рассказали в ведомстве.Чтобы записаться на консультацию, нужно перейти в личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее необходимо выбрать раздел «Веб-консультант», нажать «Записаться» и подобрать удобное время.
После подтверждения записи гражданин получит ссылку на видеозвонок на электронную почту. Подключиться к консультации можно со смартфона или с компьютера.