Подмосковный голосовой сервис по вывозу стройотходов принял 16 тысяч звонков
Голосовой помощник «Вывоз строительных отходов», работающий в Московской области, обработал с момента запуска около 16 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Помощник отвечает на вопросы, оформляет заявку на вывоз отходов и рассказывает о других способах отправить такую заявку.
«Ни один из 16 тысяч звонков в сервис не остался без ответа. Через него оформили более тысячи заявок на вывоз строительного мусора. 94% звонков автоматизированы», — говорится в сообщении.Позвонить голосовому помощнику по вывозу стройотходов можно по короткому номеру 122, добавочный 7.
Ранее сообщалось, что жители Московской области получили с начала текущего года более 28 тысяч онлайн-консультаций в сервисе «Теле-МФЦ».