Подмосковный голосовой сервис по вывозу стройотходов принял 16 тысяч звонков

17 июня 2026, 10:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Peter Horrox

Голосовой помощник «Вывоз строительных отходов», работающий в Московской области, обработал с момента запуска около 16 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Помощник отвечает на вопросы, оформляет заявку на вывоз отходов и рассказывает о других способах отправить такую заявку.





«Ни один из 16 тысяч звонков в сервис не остался без ответа. Через него оформили более тысячи заявок на вывоз строительного мусора. 94% звонков автоматизированы», — говорится в сообщении.