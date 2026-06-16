В Московской области работает сервис поиска доноров крови для домашних животных

16 июня 2026, 20:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Владельцы домашних животных из Подмосковья могут оперативно найти доноров крови для питомцев через цифровой сервис «Одной Крови». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Сервис позволяет находить помощь в ситуациях, когда животному требуется срочное переливание. Платформа формирует единую базу данных, объединяя владельцев питомцев, нуждающихся в помощи, и хозяев животных-доноров. Это значительно повышает шансы на спасение.



С конца апреля в Подмосковье в пилотном режиме также работает мобильное приложение сервиса, доступное через чат-бот в мессенджере MAX. Для поиска донора нужно указать регион, группу крови и данные питомца. Система подбирает подходящие варианты. После этого пользователи могут связаться и организовать процедуру переливания совместно с ветеринарной клиникой.

«Предусмотрена возможность зарегистрировать питомца в качестве донора. Для этого на платформе нужно заполнить анкету. К животным-донорам предъявляются базовые требования. Это возраст от года до восьми лет, наличие ежегодной вакцинации, регулярная обработка от паразитов, отсутствие инфекционных заболеваний и хронических болезней. Повторная донация возможна не ранее чем через два месяца», – рассказали в министерстве.