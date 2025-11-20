Подмосковный стройконтроль завершает модернизацию дома в Мариуполе
Специалисты стройконтроля завершают комплексное обновление пятиэтажки на улице Куприна в Центральном районе Мариуполя. Основной этап капитального ремонта уже позади — за это время команда полностью модернизировала дом, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Рабочие обновили все инженерные системы:
- центральное отопление,
- холодное водоснабжение,
- канализацию,
- освещение.
«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее обратился со словами поддержки министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Сейчас в доме начали этап внутренней отделки. Команды монтируют инженерные коммуникации, заливают новые полы с керамзитом для лучшей тепло- и звукоизоляции и готовят стены под финишное покрытие. Все работы выполняют с использованием современных материалов и технологий.