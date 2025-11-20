Подмосковный стройконтроль завершает модернизацию дома в Мариуполе

20 ноября 2025, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты стройконтроля завершают комплексное обновление пятиэтажки на улице Куприна в Центральном районе Мариуполя. Основной этап капитального ремонта уже позади — за это время команда полностью модернизировала дом, сообщили в МинЖКХ Московской области.





Рабочие обновили все инженерные системы:

центральное отопление,

холодное водоснабжение,

канализацию,

освещение.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области



«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее обратился со словами поддержки министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.