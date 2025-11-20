Достижения.рф

Подмосковный стройконтроль завершает модернизацию дома в Мариуполе

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты стройконтроля завершают комплексное обновление пятиэтажки на улице Куприна в Центральном районе Мариуполя. Основной этап капитального ремонта уже позади — за это время команда полностью модернизировала дом, сообщили в МинЖКХ Московской области.



Рабочие обновили все инженерные системы:

  • центральное отопление,
  • холодное водоснабжение,
  • канализацию,
  • освещение.
Они также утеплили и привели в порядок крышу и фасад, поставили современные окна и двери, сделали ремонт в местах общего пользования. Каждый этап работ проходил под строгим наблюдением экспертов Управления технического надзора капремонта Подмосковья.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее обратился со словами поддержки министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас в доме начали этап внутренней отделки. Команды монтируют инженерные коммуникации, заливают новые полы с керамзитом для лучшей тепло- и звукоизоляции и готовят стены под финишное покрытие. Все работы выполняют с использованием современных материалов и технологий.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0