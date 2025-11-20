В Подмосковье заменили лифты в 134 многоквартирных домах
С начала 2025 года фонд капремонта Подмосковье заменил лифтовое оборудование в 134 многоквартирных домах. Работы проводят по крупнейшей в регионе программе капитального ремонта, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что всего в этом году планируют обновить 415 лифтов в 146 домах.
Больше всего объектов обслужили в следующих округах:
- Королев — 15 домов, 35 лифтов;
- Подольск — 8 домов, 22 лифта;
- Балашиха — 8 домов, 20 лифтов;
- Лобня — 5 домов, 19 лифтов;
- Сергиев Посад — 9 домов, 18 лифтов.
Приёмку каждого лифта проводят с участием контролирующих органов и собственников квартир.
Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, можно на официальном сайте фонда.