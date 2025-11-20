В Подмосковье заменили лифты в 134 многоквартирных домах

20 ноября 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала 2025 года фонд капремонта Подмосковье заменил лифтовое оборудование в 134 многоквартирных домах. Работы проводят по крупнейшей в регионе программе капитального ремонта, сообщили в МинЖКХ Московской области.





Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что всего в этом году планируют обновить 415 лифтов в 146 домах.



Больше всего объектов обслужили в следующих округах:

Королев — 15 домов, 35 лифтов;

Подольск — 8 домов, 22 лифта;

Балашиха — 8 домов, 20 лифтов;

Лобня — 5 домов, 19 лифтов;

Сергиев Посад — 9 домов, 18 лифтов.