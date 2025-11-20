Достижения.рф

В Подмосковье заменили лифты в 134 многоквартирных домах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала 2025 года фонд капремонта Подмосковье заменил лифтовое оборудование в 134 многоквартирных домах. Работы проводят по крупнейшей в регионе программе капитального ремонта, сообщили в МинЖКХ Московской области.



Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что всего в этом году планируют обновить 415 лифтов в 146 домах.

Больше всего объектов обслужили в следующих округах:

  • Королев — 15 домов, 35 лифтов;
  • Подольск — 8 домов, 22 лифта;
  • Балашиха — 8 домов, 20 лифтов;
  • Лобня — 5 домов, 19 лифтов;
  • Сергиев Посад — 9 домов, 18 лифтов.
​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В новые лифты добавили современные функции безопасности и комфорта: антивандальные панели и кабины, защищающие от повреждений; энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии; интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии.

Приёмку каждого лифта проводят с участием контролирующих органов и собственников квартир.

Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, можно на ​официальном сайте фонда.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0