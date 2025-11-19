Достижения.рф

Специалисты Мособлводоканала поделились опытом водоотведения с регионами России

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала посетили выездное мероприятие в Казани. Команда изучила работу местных очистных сооружений, созданных по современным технологиям, и представила коллегам из других регионов свой опыт, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



В мероприятии участвовали представители водоканалов из Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской и Иркутской областей, а еще — из Чувашии, Бурятии и Татарстана.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Специалисты Мособлводоканала посмотрели, как работают биологические очистные сооружения и локальная система обработки сточных вод на предприятии «Молочный комбинат «Эдельвейс».

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Коллеги из Татарстана показали полный цикл очистки: от приёма сточной воды до возвращения очищенной воды в природные водоёмы. Они подробно рассказали о современных методах и технологиях, которые используют на своих объектах.
Ирина Паршина

