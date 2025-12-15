В Подмосковье можно оплачивать счета онлайн через «Умную платежку» МосОблЕИРЦ

15 декабря 2025, 13:42

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Жители Московской области могут проще оплачивать коммунальные услуги, благодаря сервису «умная платежка». Этот инструмент работает в личном кабинете на сайте и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Он помогает разбираться в начислениях и управлять своими платежами быстро и удобно.