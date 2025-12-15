В Подмосковье можно оплачивать счета онлайн через «Умную платежку» МосОблЕИРЦ
Жители Московской области могут проще оплачивать коммунальные услуги, благодаря сервису «умная платежка». Этот инструмент работает в личном кабинете на сайте и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Он помогает разбираться в начислениях и управлять своими платежами быстро и удобно.
«Умная платежка» показывает, из чего складываются суммы в квитанции: она подробно объясняет, какие услуги включены, по каким тарифам и сколько чего использовали.
Пользователь видит объём потребления, тарифы, льготы, пени и расчёты по каждой услуге, а не просто итоговую сумму. Жители понимают, за что они платят.
Сервис работает в мобильном приложении и на сайте, поэтому проверить счёт и оплатить его можно в любое время — с телефона или компьютера, ездить в отделение не нужно.
Здесь же можно передать показания приборов учёта, отслеживать сроки поверки счётчиков, скачивать квитанции в PDF и получать уведомления о новых счетах и сроках оплаты.
