Подмосковный стройконтроль поделился лучшими практиками с Санкт-Петербургом

10 декабря 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты подмосковного стройконтроля съездили в Санкт-Петербург, чтобы рассказать о региональном опыте и узнать о новых подходах к контролю качества в сфере ЖКХ. Команда Управления технического надзора капитального ремонта Московской области посетила Центр энергосбережения Санкт-Петербурга и посмотрела, как здесь организуют работу. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Подмосковные специалисты увидели, как устроена одна из самых оснащённых лабораторий Северо-Запада. Особый интерес вызвали испытания труб большого диаметра — до 1200 мм, а еще — проверки арматуры по 144 методикам.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.