Мособлводоканал обсудил сотрудничество с заводом коммунальной техники в Твери

10 декабря 2025, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала приехали на завод коммунального машиностроения в Твери, чтобы обсудить новые направления сотрудничества. Главной темой рабочей поездки стало производство техники и оборудования для систем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.





Сотрудники предприятия показали ключевые модели машин, которые решают самые сложные задачи отрасли. Илососы откачивают осадок с глубины более 20 метров — это возможно благодаря мощным вакуумным насосам и большим цистернам. Каналопромывочные машины используют высокое давление и набор форсунок, чтобы быстро очищать засоры. Вакуумные экскаваторы позволяют безопасно делать выемку грунта, не рискуя повредить подземные коммуникации — водопровод, газовые линии, кабели и другие сети.



«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.