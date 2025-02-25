«Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в Подмосковье

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За последние три дня мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели выездные замеры воздуха в нескольких городских округах Московской области. Специалисты подчеркнули, что некоторые точки проверяются повторно, включая ночные выезды, чтобы получить объективные данные, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Так, лаборатория вновь посетила Фрязино, где повторно проверила зону возможного влияния производителя пищевой продукции ООО «ПТК ЛУНА». Взятые пробы из двух контрольных точек анализировались по 32 показателям, и, как и в прошлый раз, содержание загрязняющих веществ не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации (ПДК).
Подобные исследования прошли и в других округах по заявкам инспекторов эконадзора и обращениям жителей. В Раменском специалисты изучили воздух вблизи предприятия по обработке натурального камня, а в Жуковском – на улице Менделеева. В обоих случаях концентрации загрязняющих веществ находились в пределах 0,2-0,3 ПДК м. р.
Кроме того, в «Мособлэкомониторинге» сообщили, что в регионе установилась безветренная погода, из-за чего запахи могут распространяться при единичных случаях сжигания отходов или сброса сточных вод. Жителей призвали внимательно относиться к окружающей среде и заботиться о здоровье.
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Подобные исследования прошли и в других округах по заявкам инспекторов эконадзора и обращениям жителей. В Раменском специалисты изучили воздух вблизи предприятия по обработке натурального камня, а в Жуковском – на улице Менделеева. В обоих случаях концентрации загрязняющих веществ находились в пределах 0,2-0,3 ПДК м. р.
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
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Дайана Хусинова