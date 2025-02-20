«Пуд соли съесть»: названа суточная норма потребления соли

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В Подмосковье в январе купили свыше 2,3 тыс. тонн пищевой поваренной соли. За день в среднем приобретали 77 тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Физиологическая норма потребления соли в день для взрослого человека составляет 5 граммов. Это около одной чайной ложки. Именно такое количество соли нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц», – рассказали в министерстве со ссылкой на данные специалистов Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что в региональных магазинах и супермаркетах соль представлена в широком ассортименте. На витринах можно встретить как классическую соль среднего помола, так и крупного, мелкого, ароматную с приправами, розовую и даже копчёную.
В подмосковном Минсельхозпроде также раскрыли происхождение поговорки «Пуд соли съесть». Она связана с тем, что в старину соль была дорогим продуктом и расходовалась экономно. Пуд – это 16 кг. Чтобы съесть столько соли, нужно было прожить с человеком долгое время. За такой срок можно хорошо узнать его привычки и характер.
Со временем крылатая фраза приобрела ещё одно значение: преданность и доверие между людьми, много лет проживших вместе.
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Лора Луганская