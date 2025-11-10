Достижения.рф

«Мособлэнерго» провели работы на 279 объектах для надежной подачи электричества

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Энергетики Подмосковья с начала 2025 года провели работы на 279 объектах для повышения надежности электроснабжения домов жителей региона. По данным Министерства энергетики Московской области, к концу октября общий объем выполнения программы составляет 94,31 %.



На 100 % работы завершили в 21 муниципалитете, включая Егорьевск, Клин, Коломну, Лыткарино, Мытищи, Реутов, Солнечногорск, Электросталь, Сергиево-Посадский и Дзержинский.

«За 10 месяцев 2025 года энергетики провели капитальный ремонт более 62 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 87 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также сотрудники компании провели капремонт и замену оборудования в 66 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 99 ТП и РП. На 99,77% выполнена программа по расчистке охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
​Фото: ​Медиасток.РФ
До конца года энергетики планируют завершить работы на 331 объекте:
  • заменить 64,71 км проводов;
  • отремонтировать оборудование в 67 подстанциях;
  • построить;
  • реконструировать более 100 км ЛЭП и 109 подстанций и распределительных пунктов.
Также расчистят 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы проводят в округах с большим количеством обращений от жителей, чтобы повысить стабильность подачи электроэнергии и снизить риск технологических нарушений.

Задать вопрос о качестве поставки электроэнергии можно по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0