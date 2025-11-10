«Мособлэнерго» провели работы на 279 объектах для надежной подачи электричества

10 ноября 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Энергетики Подмосковья с начала 2025 года провели работы на 279 объектах для повышения надежности электроснабжения домов жителей региона. По данным Министерства энергетики Московской области, к концу октября общий объем выполнения программы составляет 94,31 %.





На 100 % работы завершили в 21 муниципалитете, включая Егорьевск, Клин, Коломну, Лыткарино, Мытищи, Реутов, Солнечногорск, Электросталь, Сергиево-Посадский и Дзержинский.





«За 10 месяцев 2025 года энергетики провели капитальный ремонт более 62 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 87 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также сотрудники компании провели капремонт и замену оборудования в 66 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 99 ТП и РП. На 99,77% выполнена программа по расчистке охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

​Фото: ​Медиасток.РФ

