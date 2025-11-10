«Мособлэнерго» провели работы на 279 объектах для надежной подачи электричества
Энергетики Подмосковья с начала 2025 года провели работы на 279 объектах для повышения надежности электроснабжения домов жителей региона. По данным Министерства энергетики Московской области, к концу октября общий объем выполнения программы составляет 94,31 %.
На 100 % работы завершили в 21 муниципалитете, включая Егорьевск, Клин, Коломну, Лыткарино, Мытищи, Реутов, Солнечногорск, Электросталь, Сергиево-Посадский и Дзержинский.
«За 10 месяцев 2025 года энергетики провели капитальный ремонт более 62 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 87 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также сотрудники компании провели капремонт и замену оборудования в 66 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 99 ТП и РП. На 99,77% выполнена программа по расчистке охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.До конца года энергетики планируют завершить работы на 331 объекте:
- заменить 64,71 км проводов;
- отремонтировать оборудование в 67 подстанциях;
- построить;
- реконструировать более 100 км ЛЭП и 109 подстанций и распределительных пунктов.
Работы проводят в округах с большим количеством обращений от жителей, чтобы повысить стабильность подачи электроэнергии и снизить риск технологических нарушений.
Задать вопрос о качестве поставки электроэнергии можно по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.